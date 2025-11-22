https://ria.ru/20251122/sport-2056813739.html
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким