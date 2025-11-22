Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:32 22.11.2025 (обновлено: 16:40 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/sport-2056813739.html
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T16:32:00+03:00
2025-11-22T16:40:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
дмитрий кагарлицкий
хк сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/43/1557884364_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_3cd961bb5e9ac8a8c3bc8f626fc16998.jpg
/20250602/soshnikov-2020408805.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/43/1557884364_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_07612fae3b653469f0399ceceb597a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), дмитрий кагарлицкий, хк сочи
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Дмитрий Кагарлицкий, ХК Сочи
"Сочи" подписал контракт с Кагарлицким

«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким

© Фото : официальный сайт ХК "Металлург"Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : официальный сайт ХК "Металлург"
Дмитрий Кагарлицкий. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.
«
"Дмитрий Кагарлицкий – опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах", – сказал заместитель генерального директора клуба по спортивным операциям Вадим Покотило.
Кагарлицкому 36 лет. Его предыдущим клубом было нижегородское "Торпедо", в котором он выступал до конца прошлого сезона. Всего в КХЛ на счету нападающего 533 очка (196 голов и 337 передач) в 816 играх.
Нападающий Нью-Йорк Айлендерс Никита Сошников - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Сибирь" подписала контракт с нападающим Сошниковым
2 июня, 11:14
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Дмитрий КагарлицкийХК Сочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала