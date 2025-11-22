Спецоперация, 22 ноября: ВС России освободили Звановку и Новое Запорожье

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике и Новое Запорожье Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1330 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны РФ.

ВС РФ наступают, ВСУ бегут и несут потери

ВСУ понесли существенные потери и обратились в бегство, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Звановки в ДНР.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.

Вооруженные силы РФ отразили пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ, отметили в министерстве обороны России.

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" за прошедшие сутки уничтожили до 250 украинских военных на красноармейском направлении, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС РФ, планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Вооруженные силы России улучшают позиции, сковывая противника в районе добропольского выступа, есть успехи в направлении Шахова и Владимировки, отметил Пушилин.

Украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, но шансов у оставшихся в городе боевиков практически нет, все попытки купируются, добавил глава ДНР.

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что по оценке американских военных Украина находится в очень плохом положении, он также отметил, что сейчас самое подходящее время для мира, сообщает газета Financial Times.

Трамп снова хочет переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает план урегулирования на Украине, не уточнив, с кем конкретно ведет переговоры. "Я разговариваю с людьми, у нас есть план", - сказал Трамп в Белом доме в контексте украинского урегулирования. Он вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп подчеркнул, что Владимиру Зеленскому придется одобрить план урегулирования на Украине.

По его словам, Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования, а если он не устроит Зеленского, Киев может продолжать боевые действия. Президент США отметил, что Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине еще год или два назад.

Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном положении, пишет британская газета Times.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и жизней.

Все правки в план Трампа по Украине будут вноситься только им лично, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

Трамп в пятницу прокомментировал позицию Вашингтона по новому плану урегулирования конфликта на Украине, обозначив крайний срок для подписания Киевом этого соглашения и альтернативу, которая ждет Украину в случае отказа от плана.

Администрация Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, не отказываясь рассматривать вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вопрос о проведении следующего контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, необходимо обеспечить его содержательное наполнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Европа сознательно затягивает конфликт на Украине

Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, бросая силы на срыв предложения Трампа по Украине, хотели бы воевать до последнего украинца.

Киев и Европа торпедируют усилия Трампа и пытаются выиграть время в вопросе подписания мирного плана, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.

Затягивание украинского конфликта не улучшит переговорные позиции Украины, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинской разведке.

План Трампа и мир на Украине

США принуждают Киев согласиться на предложенную Вашингтоном мирную сделку, угрожая тем, что в будущем условия соглашения могут быть гораздо хуже, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник.

Критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Любой план украинского урегулирования должен быть приемлемым для России и Киева, обеспечивать устойчивое завершение конфликта, добавил американский вице-президент.

США не консультировались со странами Евросоюза на тему своего плана по Украине, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса Зеленского Андрей Ермак, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.

План США по Украине может служить основой для урегулирования, но требует доработки, говорится в заявлении ряда лидеров ЕС и евроинститутов.

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что он созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США.

Украинцам придется согласиться с планом президента США Дональда Трампа по Украине, учитывая слабость позиции Владимира Зеленского, пишет издание Politico со ссылкой чиновника Белого дома.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии.

Многие страны хотят мира на Украине

Участники лидерского саммита "группы двадцати" в ЮАР приняли общую декларацию, в которой отмечается необходимость устойчивого урегулирования на Украине, утверждает источник РИА Новости.

Конфликт на Украине упомянут в декларации саммита G20 как один из четырех крупнейших, участники призвали к его мирному разрешению, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.

Южная Африка стабильно выступает за мирное урегулирование на Украине, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи, комментируя намерение западных лидеров обсудить план США по разрешению конфликта на полях саммита G20 в ЮАР.

Лидеры саммита G20 призвали к урегулированию конфликтов на Украине, в Судане, Палестине и Демократической Республике Конго, следует из текста декларации, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Турция продолжит активные усилия и посредническую роль в достижении мира на Украине путем переговоров, заявил глава МИД республики Хакан Фидан

