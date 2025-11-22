https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056755122.html
ВС России сбили украинский гексакоптер в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили украинский гексакоптер "R-18" в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
