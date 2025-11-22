Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили украинский гексакоптер в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 22.11.2025
ВС России сбили украинский гексакоптер в ДНР
ВС России сбили украинский гексакоптер в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили украинский гексакоптер "R-18" в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
2025
ВС России сбили украинский гексакоптер в ДНР

ВС России уничтожили украинский гексакоптер в районе Константиновки ДНР

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили украинский гексакоптер "R-18" в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Донецкой Народной Республике в режиме свободной охоты в зонах ответственности в районе населенного пункта Константиновка операторами ударных БПЛА "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен двигавшийся в сторону российских позиций гексакоптер "R-18" Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе доразведки был обнаружен вражеский замаскированный миномет на огневой позиции, который в свою очередь был также уничтожен операторами БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
