https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056747316.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки - РИА Новости, 22.11.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1295 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок войск ВС РФ, опубликованных... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:03:00+03:00
2025-11-22T05:03:00+03:00
2025-11-22T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20251122/zelenskiy-2056743047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1295 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок войск ВС РФ, опубликованных Минобороны России.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 385 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева
, "ранеными и убитыми противник потерял до 220 военнослужащих".
Также до 220 военнослужащих ВСУ
потеряли в зоне работы группировки "Восток", сообщил офицер пресс-центра этой группировки Дмитрий Миськов.
"Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск Запад потери противника составили свыше 220 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых отметил, что за сутки ВСУ потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности этой группировки.
"В результате действий артиллерии и подразделений беспилотных систем уничтожены до 75 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.