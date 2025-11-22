В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1295 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок войск ВС РФ, опубликованных Минобороны России.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 385 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева , "ранеными и убитыми противник потерял до 220 военнослужащих".

Также до 220 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне работы группировки "Восток", сообщил офицер пресс-центра этой группировки Дмитрий Миськов.

"Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск Запад потери противника составили свыше 220 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых отметил, что за сутки ВСУ потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности этой группировки.