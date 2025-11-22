Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 22.11.2025 (обновлено: 04:04 22.11.2025)
Российские военные за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области,... РИА Новости, 22.11.2025
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Чита".
"Опорный пункт большой был. Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулемётчика было. Шесть боевиков всего", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что противник попытался оказать сопротивление, но атака российских военных оказалась стремительной и слаженной.
"Кто-то пытался отстреливаться, но мы их быстро, как на полигоне, отработали. Минут за 15 полностью взяли опорник", — добавил "Чита".
Об освобождении населенного пункта Гай Минобороны сообщило 17 ноября. Взятие его под контроль произошло силами группировки "Восток".
По последним данным, всего за неделю в зоне ее ответственности уничтожили до 1790 военнослужащих ВСУ. Украина также лишилась двух танков, девятя боевых бронированных машин, 64 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, четырех станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.
