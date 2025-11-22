https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056735871.html
ВС России пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску
Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
