ВС России пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 22.11.2025
ВС России пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску
ВС России пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску
Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
Дарья Буймова
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

Российские операторы БПЛА пресекают попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

Российские военные в освобожденном Купянске
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российские военные в освобожденном Купянске. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - РИА Новости. Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно 15 батальонов противника заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории. В четверг глава государства посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы", - заявил РИА Новости "Контора".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
