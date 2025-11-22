https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056731956.html
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами - РИА Новости, 22.11.2025
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Российский военнослужащий, ефрейтор Евгений Казанцев в ходе спецоперации отогнал загоревшийся после попадания украинского дрона багги с боеприпасами и потушил... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:26:00+03:00
2025-11-22T00:26:00+03:00
2025-11-22T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056176107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Боец спас от детонации загоревшийся из-за украинского дрона багги с боеприпасами
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский военнослужащий, ефрейтор Евгений Казанцев в ходе спецоперации отогнал загоревшийся после попадания украинского дрона багги с боеприпасами и потушил груз, не допустив его детонации, сообщили в Минобороны РФ.
Казанцев на багги вёз инженерное имущество и боеприпасы в одном из районов ДНР
. Автомобиль подвергся внезапной атаке со стороны украинских боевиков, FPV-дрон попал прямо в багажник, из-за чего "возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов".
"Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря решительным действиям военнослужащего была предотвращена детонация боеприпасов, сохранены жизни личного состава и военная техника.
"Своевременная доставка инженерного имущества и боеприпасов обеспечила повышенную обороноспособность подразделений на передовой, что позволило удержать занятые позиции и создать условия для успешного продвижения в глубину обороны противника", - добавили в МО РФ
.