Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский военнослужащий, ефрейтор Евгений Казанцев в ходе спецоперации отогнал загоревшийся после попадания украинского дрона багги с боеприпасами и потушил груз, не допустив его детонации, сообщили в Минобороны РФ.

Казанцев на багги вёз инженерное имущество и боеприпасы в одном из районов ДНР . Автомобиль подвергся внезапной атаке со стороны украинских боевиков, FPV-дрон попал прямо в багажник, из-за чего "возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов".

"Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря решительным действиям военнослужащего была предотвращена детонация боеприпасов, сохранены жизни личного состава и военная техника.