Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22.11.2025
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Боец потушил загоревшийся после атаки дрона багги с боеприпасами
Российский военнослужащий, ефрейтор Евгений Казанцев в ходе спецоперации отогнал загоревшийся после попадания украинского дрона багги с боеприпасами и потушил... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский военнослужащий, ефрейтор Евгений Казанцев в ходе спецоперации отогнал загоревшийся после попадания украинского дрона багги с боеприпасами и потушил груз, не допустив его детонации, сообщили в Минобороны РФ.
Казанцев на багги вёз инженерное имущество и боеприпасы в одном из районов ДНР. Автомобиль подвергся внезапной атаке со стороны украинских боевиков, FPV-дрон попал прямо в багажник, из-за чего "возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов".
Боец батальона Ваха спецназа Ахмат спас своего раненого товарища - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле
20 ноября, 03:50
"Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря решительным действиям военнослужащего была предотвращена детонация боеприпасов, сохранены жизни личного состава и военная техника.
"Своевременная доставка инженерного имущества и боеприпасов обеспечила повышенную обороноспособность подразделений на передовой, что позволило удержать занятые позиции и создать условия для успешного продвижения в глубину обороны противника", - добавили в МО РФ.
