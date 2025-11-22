СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США

МОСКВА. 22 ноя — РИА Новости. Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator.
"Предложенный план, <…>, будет политическим смертельным приговором Зеленскому, если он его примет", — говорится в публикации.
План США по урегулированию на Украине
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
