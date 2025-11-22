Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США
11:05 22.11.2025 (обновлено: 11:53 22.11.2025)
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США - РИА Новости, 22.11.2025
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США
Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator. РИА Новости, 22.11.2025
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США

Spectator: подписание плана США погубит политическую карьеру Зеленского

МОСКВА. 22 ноя — РИА Новости. Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator.
"Предложенный план, <…>, будет политическим смертельным приговором Зеленскому, если он его примет", — говорится в публикации.
План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныSpectator
 
 
