"Спартак" — ЦСКА: смотреть онлайн матч РПЛ 22 ноября
Футбол
 
15:45 22.11.2025
"Спартак" — ЦСКА: смотреть онлайн матч РПЛ 22 ноября
"Спартак" — ЦСКА: смотреть онлайн матч РПЛ 22 ноября
"Спартак" и ЦСКА встретятся в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Спартак" и ЦСКА встретятся в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 ноября и начнется в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
