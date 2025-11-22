"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?

Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над ЦСКА в рамках центрального противостояния 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт делится впечатлениями от матча в Тушино, который запомнится не только дебютом нового тренера "красно-белых", но и преображением хозяев, непростыми судейскими решениями и эмоциями, которые смогли компенсировать болельщикам небольшое количество голевых ситуаций.

Дальше без Станковича

Череда расставаний с именитыми тренерами прокатилась в ноябре по отечественному футболу. Валерий Карпин устал от совмещения работы в сборной России и московском "Динамо", сделав выбор в пользу национальной команды, и покинул "бело-голубых". Чуть ранее важнейшие перестановки произошли и в другом московском топ-клубе — "Спартаке". Руководству "красно-белых" надоел непонятный футбол, который ставил Деян Станкович, и с сербским тренером попрощались. Тот, похоже, и сам устал от тяжелейшей с эмоциональной точки зрения работы в "народной команде". Все в плюсе.

К встрече с ЦСКА (второй за последние полтора месяца) команду готовил исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

Кстати, о противостояниях с армейцами: началом конца для Станковича стал октябрьский приезд на Песчаную улицу, когда "Спартак" пропустил трижды менее чем за 20 стартовых минут матча. Тогда гости отыграли два мяча, но спастись все же не смогли — сегодня "красно-белые" играли дома и (на бумаге) имели куда меньше шансов на победу, чем несколькими турами ранее. Ведь ЦСКА стабилен и ведет борьбу за золото, в ворота вернулся Игорь Акинфеев, травмировавшийся в предыдущем дерби, а получивший повреждение в матче за сборную Иван Обляков быстро восстановился и вышел в основе.

Однако, как часто бывает в битвах такого накала, предматчевые расклады зачастую расходятся с реальностью. Так же было и в 70-й для "Спартака" и ЦСКА очной встрече в чемпионате страны.

Тяжелейший матч для всех. Особенно для судьи

Старт центральной встречи тура запомнился странной игрой вратаря "Спартака" Александра Максименко: он ошибался в передачах, и одна из таких осечек привела к выходу к воротам Данила Кругового, который убрал мяч и влетел в голкипера. Жесткое столкновение могло закончиться пенальти, однако Сергей Карасев наказывать Максименко не стал. Что касается Кругового, то армеец не смог оправиться от стыка — на 12-й минуте игрока сборной заменил габаритный серб Матия Попович.

И сразу же опасный момент у ворот Акинфеева! Вратарь был не у дел после блока защитниками первого удара, а вот второй выстрел Манфреда Угальде получился неточным. ЦСКА ответил ударом Облякова в ближний угол — справился Максименко.

Во второй половине тайма "Спартак" завладел преимуществом, которое поначалу голов хозяевам не приносило. Моменты у Маркиньоса и Эсекьеля Барко были отличными, но оба раза совсем немного не хватало спартаковцам. Впрочем, на 43-й минуте Барко забил после углового! И споры Акинфеева на Карасева никак не повлияли — "Спартак" ушел на перерыв лидером.

Начался второй тайм, и снова непростой эпизод для Карасева. Игорь Дивеев сфолил на Романе Зобнине, и судья показал на 11-метровую точку. Очень долгие обсуждения с игроками, очень долгий просмотр видеоповтора… И вот что решил Карасев с помощью VAR: защитник ЦСКА коснулся мяча. Пенальти был отменен. Спорный эпизод, очень спорный!

Жаль, что в остальном дерби было очень вязким. Есть вспышки в динамике игры, бесспорно. Но в остальном — много борьбы и мало моментов (всего пять более-менее ярких хайлайтов плюс потасовка). Сколько атак было на ворота Акинфеева, а Игорь Владимирович толком в игру и не вступал. Про Максименко, который отличный сейв совершил в дебюте второго тайма, можно сказать то же самое — ЦСКА будто не спешил отыгрываться, да и оборона хозяев играла безупречно.

Третье поражение в сезоне РПЛ неумолимо надвигалось на армейцев. Однако футболисты Фабио Челестини всего раз подошли к воротам "Спартака", и Дивеев из стопроцентной позиции запустил мяч выше перекладины. Отсюда и не самая зрелищная, но такая важная победа "красно-белых", из-за которой ЦСКА осложняет себе золотую гонку.

"Спартак" преображается?

Никаких выводов о Романове по одному матчу делать не стоит. Однако начало у специалиста во главе "Спартака" получилось замечательным: это первый тренер "красно-белых" за шесть лет, выигравший дебютный матч. Более того, после двух кряду поражений от ЦСКА "красно-белые" взяли верх над принципиальным соперником и, что немаловажно, произвели целостное впечатление. Не было катастрофических ошибок в защите, зато были красивые комбинации в атаке.