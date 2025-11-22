Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку футбольного клуба, несмотря на санкции против нефтяной компании со стороны США.

Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет санкций.

« "Лукойл" не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений", - сказал Некрасов журналистам в ответ на вопрос, отразятся ли санкции на поддержке клуба.