Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба

Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку футбольного клуба, несмотря на санкции против нефтяной... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол, Спартак Москва, ЛУКОЙЛ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку футбольного клуба, несмотря на санкции против нефтяной компании со стороны США.
Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет санкций.
«
"Лукойл" не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений", - сказал Некрасов журналистам в ответ на вопрос, отразятся ли санкции на поддержке клуба.
"Лукойл" является генеральным спонсором "Спартака" с марта 2000 года. В январе 2024-го домашний стадион "красно-белых" был официально переименован в "Лукойл Арену".