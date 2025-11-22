Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:19 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/spartak-2056842955.html
Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба
Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба
Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку футбольного клуба, несмотря на санкции против нефтяной... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:19:00+03:00
2025-11-22T20:19:00+03:00
футбол
спартак москва
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047591969_0:176:2853:1781_1920x0_80_0_0_ac660570dfe65465cd5d5fe9e57be825.jpg
/20251122/chelestini-2056842249.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047591969_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_df7a44d9968491e2d529b147b5213d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спартак москва, лукойл
Футбол, Спартак Москва, ЛУКОЙЛ
Гендиректор "Спартака" заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку клуба

Некрасов: "Лукойл" не прекратит поддержку "Спартака" на фоне санкций США

© Фото : ФК "Спартак"Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов
Генеральный директор Спартака Сергей Некрасов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : ФК "Спартак"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что "Лукойл" не прекратит поддержку футбольного клуба, несмотря на санкции против нефтяной компании со стороны США.
Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет санкций.
«
"Лукойл" не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений", - сказал Некрасов журналистам в ответ на вопрос, отразятся ли санкции на поддержке клуба.
"Лукойл" является генеральным спонсором "Спартака" с марта 2000 года. В январе 2024-го домашний стадион "красно-белых" был официально переименован в "Лукойл Арену".
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби
22 ноября, 20:16
 
ФутболСпартак МоскваЛУКОЙЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала