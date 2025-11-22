https://ria.ru/20251122/spartak-2056778786.html
"Спартак" поместил Николаева в список отказов КХЛ
Московский "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
