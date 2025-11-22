Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" поместил Николаева в список отказов КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Хоккей
 
12:05 22.11.2025
"Спартак" поместил Николаева в список отказов КХЛ
"Спартак" поместил Николаева в список отказов КХЛ
Московский "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), дмитрий николаев
Хоккей, Спорт, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Дмитрий Николаев
"Спартак" поместил Николаева в список отказов КХЛ

Московский "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов

Дмитрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
Николаеву 25 лет. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых отразил 90 процентов бросков с коэффициентом надежности 2,94 и одну игру отстоял на ноль. Всего в лиге Николаев провел 151 матч, в которых отразил 91,9 процентов бросков с коэффициентом надежности 2,39, оформив десять шатаутов.
