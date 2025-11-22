Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Хоккей
Хоккей
 
16:00 22.11.2025
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
хоккей
хк сочи
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
Новости
хк сочи, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, ХК Сочи, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября

Хоккеист "Сибири" Федор Гордеев
Хоккеист Сибири Федор Гордеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Сочи
1 : 2
Сибирь
06:37 • Павел Дедунов
(Игорь Швырев, Артем Волков)
23:57 • Тимур Ахияров
31:01 • Иван Чехович
(Владимир Ткачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей ХК Сочи Сибирь КХЛ 2025-2026 Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
