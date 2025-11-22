https://ria.ru/20251122/sochi-sibir-smotret-onlayn-2056798090.html
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Сочи" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T16:00:00+03:00
2025-11-22T16:00:00+03:00
2025-11-22T16:00:00+03:00
хоккей
хк сочи
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
хк сочи, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, ХК Сочи, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей