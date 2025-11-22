Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как на Украине оценивают перспективу членства в НАТО - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/smi-2056746996.html
СМИ узнали, как на Украине оценивают перспективу членства в НАТО
СМИ узнали, как на Украине оценивают перспективу членства в НАТО - РИА Новости, 22.11.2025
СМИ узнали, как на Украине оценивают перспективу членства в НАТО
Украинские чиновники в частном порядке говорят, что принятие Украины в НАТО не будет возможно еще многие годы, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T04:57:00+03:00
2025-11-22T04:57:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251120/nato-2056336211.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055876511.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ узнали, как на Украине оценивают перспективу членства в НАТО

WSJ: на Украине понимают, что членство в НАТО возможно лишь через много лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские чиновники в частном порядке говорят, что принятие Украины в НАТО не будет возможно еще многие годы, пишет американская газета Wall Street Journal.
"В частном порядке украинские чиновники говорят, что понимают, что членство в военном блоке возможно лишь через много лет", - пишет издание, комментируя план США по Украине.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План США предполагает отказ НАТО от идеи членства Украины, пишут СМИ
20 ноября, 15:33
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
19 ноября, 01:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала