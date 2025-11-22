Сенатор в США получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе, прибывшая полиция не обнаружила угрозы, говорится в сообщении представителя политика, опубликованном в соцсети X сенатора.

В заявлении представителя политика сообщается, что вечером в пятницу полиция штата Мичиган прибыла в дом сенатора из-за сообщения о заложенной бомбе.

"Полиция штата Мичиган прибыла в дом сенатора Слоткин по вызову из-за угрозы заложения бомбы. Сенатора не было дома в тот момент. Сотрудники полиции проверили здание и подтвердили отсутствие угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном соцсети X Слоткин.

Дональда Трампа. Телеканал NBC отмечает, что сообщение о бомбе поступило сенатору после того, как Слоткин вместе с другими демократическими законодателями опубликовала видео, призывающее военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации президента США

Трамп в пятницу пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.