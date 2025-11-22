https://ria.ru/20251122/slotkin-2056777330.html
Сенатор в США получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе
Сенатор в США получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе - РИА Новости, 22.11.2025
Сенатор в США получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе
Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе, прибывшая полиция не обнаружила угрозы, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
мичиган
сша
дональд трамп
nbc
мичиган
сша
Сенатор в США получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе
Сенатор Слоткин заявила, что получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин получила сообщение о заложенной в ее доме бомбе, прибывшая полиция не обнаружила угрозы, говорится в сообщении представителя политика, опубликованном в соцсети X сенатора.
В заявлении представителя политика сообщается, что вечером в пятницу полиция штата Мичиган
прибыла в дом сенатора из-за сообщения о заложенной бомбе.
"Полиция штата Мичиган прибыла в дом сенатора Слоткин по вызову из-за угрозы заложения бомбы. Сенатора не было дома в тот момент. Сотрудники полиции проверили здание и подтвердили отсутствие угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном соцсети X Слоткин.
Телеканал NBC
отмечает, что сообщение о бомбе поступило сенатору после того, как Слоткин вместе с другими демократическими законодателями опубликовала видео, призывающее военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации президента США Дональда Трампа
.
Трамп в пятницу пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
Ранее шесть демократов из конгресса, у которых есть военный или разведывательный опыт за плечами, призвали военных США не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону.