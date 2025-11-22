Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
08:53 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ska-neftjanik-2056760627.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, россия, хабаровск, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Россия, Хабаровск, Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди

СКА-Нефтяник одержал третью победу подряд со старта чемпионата России по бенди

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, у которых отличились Владимир Каланчин (2 гола), Антон Колповский, Александр Егорычев и Мяаття Туомас (2). В составе проигравших голы забили Давид Корешков и Всеволод Евсеев.
"СКА-Нефтяник" выиграл все три матча и с 9 очками идет вторым в таблице чемпионата, "Енисей" (3 очка) располагается на шестой позиции.
"СКА-Нефтяник" победил "СКА - Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
