"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди - 22.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
