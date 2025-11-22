Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости, как переводить пословицы, поговорки и фразеологизмы.

"Переводить слова – это плохо. Переводить надо смыслы", - поделился он.

"Что касается фразеологизмов, то, во-первых, любой перевод контекстуален. И если вы поймаете за пуговицу переводчика-синхрониста и спросите, слушай, а как будет по-английски вот это? В 90% случаев вам переводчик скажет, что я не знаю. Но когда он сядет в кабину и вовлечётся в этот процесс и его понесёт языковой весь поток, то всё он будет прекрасно знать. Потому что любой перевод не только контекстуален, но переводчик всё время занимается внутренним парафразом", - рассказал Королев.

"И если потом начнут разбирать, как в учебной ситуации, а "рак на горе свистнет", что значит? Это значит - никогда. И если ты не знаешь фразеологизмов, то значит скажи никогда", - поделился он. "Ты потерял фразеологию, но ты не потерял смысл. Если ты знаешь фразеологию, то вспомнишь "после дождичка в четверг. И всё встанет на свои места. Это приходит само по себе. Для этого нужно определённое какое-то вдохновение и душевный настрой в кабине", - добавил он.

Говоря о синхронном, моментальном переводе пословиц и поговорок, Королев признался, что однозначного ответа на вопрос, является ли проблемой их переводить, не существует.

"Бывает и проблема, но, как правило, не проблема. Бывают, конечно, и сбои, и очень досадные. И их потом переводческое сообщество вспоминает много-много лет. И потом говорят, ага, а помните, что, к примеру, Серёжа-то выдал нам?" - поделился синхронист.