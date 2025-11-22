Рейтинг@Mail.ru
Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sinhronist-2056769119.html
Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками
Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками - РИА Новости, 22.11.2025
Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками
Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости, как переводить пословицы, поговорки и фразеологизмы. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:14:00+03:00
2025-11-22T10:14:00+03:00
общество
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
https://ria.ru/20250325/nelzya-2007075757.html
https://ria.ru/20251120/sinhronist-2056243202.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нюрнбергский процесс
Общество, Нюрнбергский процесс
Синхронист рассказал, как работать с пословицами и поговорками

Королев: при работе с пословицами и поговорками нужно переводить смыслы

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости, как переводить пословицы, поговорки и фразеологизмы.
"Переводить слова – это плохо. Переводить надо смыслы", - поделился он.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне
25 марта, 03:16
"Что касается фразеологизмов, то, во-первых, любой перевод контекстуален. И если вы поймаете за пуговицу переводчика-синхрониста и спросите, слушай, а как будет по-английски вот это? В 90% случаев вам переводчик скажет, что я не знаю. Но когда он сядет в кабину и вовлечётся в этот процесс и его понесёт языковой весь поток, то всё он будет прекрасно знать. Потому что любой перевод не только контекстуален, но переводчик всё время занимается внутренним парафразом", - рассказал Королев.
"И если потом начнут разбирать, как в учебной ситуации, а "рак на горе свистнет", что значит? Это значит - никогда. И если ты не знаешь фразеологизмов, то значит скажи никогда", - поделился он. "Ты потерял фразеологию, но ты не потерял смысл. Если ты знаешь фразеологию, то вспомнишь "после дождичка в четверг. И всё встанет на свои места. Это приходит само по себе. Для этого нужно определённое какое-то вдохновение и душевный настрой в кабине", - добавил он.
Говоря о синхронном, моментальном переводе пословиц и поговорок, Королев признался, что однозначного ответа на вопрос, является ли проблемой их переводить, не существует.
"Бывает и проблема, но, как правило, не проблема. Бывают, конечно, и сбои, и очень досадные. И их потом переводческое сообщество вспоминает много-много лет. И потом говорят, ага, а помните, что, к примеру, Серёжа-то выдал нам?" - поделился синхронист.
Королев считает, что "это вопрос эрудиции, профессиональной подготовки человека".
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
20 ноября, 11:33
 
ОбществоНюрнбергский процесс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала