Россиянин уступил в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
22.11.2025
Россиянин уступил в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянин уступил в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянин Владимир Сидоренко уступил французу Феликсу Лебрену в полуфинале турнира по настольному теннису WTT Star Contender Muscat, который проходит в Омане. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025
Россиянин уступил в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане

Сидоренко проиграл Лебрену в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане

Настольный теннис. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянин Владимир Сидоренко уступил французу Феликсу Лебрену в полуфинале турнира по настольному теннису WTT Star Contender Muscat, который проходит в Омане.
Встреча в Маскате завершилась со счетом 3-0 (11:7, 11:3, 11:9) в пользу первой ракетки турнира Лебрена. Представитель Франции располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, Сидоренко - на 107-й.
В финале турнира, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов, Лебрен может встретиться со своим братом Алексисом Лебреном, которому в полуфинале противостоит другой француз Флавьен Котон.
Российские игроки выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В середине октября Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является дискриминационным.
