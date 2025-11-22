https://ria.ru/20251122/sidorenko-2056778601.html
Россиянин уступил в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянин Владимир Сидоренко уступил французу Феликсу Лебрену в полуфинале турнира по настольному теннису WTT Star Contender Muscat, который проходит в Омане. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
