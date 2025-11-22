Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям - РИА Новости, 22.11.2025
02:24 22.11.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям - РИА Новости, 22.11.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям
Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по...
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
россия
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям

В Госдуме напомнили о штрафах до 40 тысяч рублей за продажу пиротехники детям

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В преддверии новогодних праздников хочу напомнить продавцам фейерверков, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет в России считается административным правонарушением и наказывается штрафами. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ - от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц", - сказал собеседник агентства.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
30 октября, 18:10
Парламентарий уточнил, что во всех случаях возможна конфискация товара, однако, по его словам, есть исключение для пиротехники первого класса. Кошелев добавил, что хлопушки и бенгальские свечи можно продавать детям от десяти лет, при этом возраст, с которого можно купить конкретное изделие, производитель указывает на упаковке.
"Одна из задач родителей перед праздниками - объяснить детям, что пиротехнические изделия - не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред сами себе, своим товарищам или случайным прохожим", - заключил Кошелев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Мужчина объяснил, зачем он запустил фейерверк в толпу в Красноярске
26 августа, 06:28
 
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
