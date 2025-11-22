В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Одна из задач родителей перед праздниками - объяснить детям, что пиротехнические изделия - не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред сами себе, своим товарищам или случайным прохожим", - заключил Кошелев.