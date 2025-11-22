На Первом канале стартует новое шоу "Команды"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На Первом канале стартует новое юмористическое шоу

"Команды", которое соберет на одной сцене легендарные коллективы из мира КВН.

"Впервые без судей, баллов и соревновательного напряжения. Здесь не будет победителей и проигравших, только смех и самые яркие номера от команд, которые уже стали частью истории Клуба", — отметили в пресс-службе телеканала.

В проекте, ведущим которого стал Вадим Галыгин, примут участие "Столик" из Чулыма, "Ровеньки" из Орла, блистательные сборные Пермского края и Москвы, "Флэш-Рояль" (Ростов-на-Дону), "Юрикен" (Владикавказ), "Доктор Хаусс" (Могилёв, Беларусь), "Мастер Муси" и многие другие.

Каждая команда готовит эксклюзивные номера, премьера которых пройдет именно в новом шоу.