На Первом канале стартует новое шоу "Команды"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На Первом канале стартует новое юмористическое шоу
"Команды", которое соберет на одной сцене легендарные коллективы из мира КВН.
"Впервые без судей, баллов и соревновательного напряжения. Здесь не будет победителей и проигравших, только смех и самые яркие номера от команд, которые уже стали частью истории Клуба", — отметили в пресс-службе телеканала.
В проекте, ведущим которого стал Вадим Галыгин, примут участие "Столик" из Чулыма, "Ровеньки" из Орла, блистательные сборные Пермского края и Москвы, "Флэш-Рояль" (Ростов-на-Дону), "Юрикен" (Владикавказ), "Доктор Хаусс" (Могилёв, Беларусь), "Мастер Муси" и многие другие.
Каждая команда готовит эксклюзивные номера, премьера которых пройдет именно в новом шоу.
"Представьте, что собираетесь с друзьями, которые не только не потеряли своих шуток за годы, но и припасли пару-тройку новых. Вот это и есть шоу "Команды"", — говорит Галыгин.