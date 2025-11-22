"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, на выезде обыграл "Тяньцзинь Тайгер" в матче последнего, 30-го тура чемпионата Китая по футболу и второй раз подряд стал серебряным призером турнира.

Встреча в Тяньцзине завершилась со счетом 3:1. У победителей голы забили Луис Нлаво (12-я минута), У Си (45+8, с пенальти) и Андре Луис (77). В составе хозяев отличился Ли Сыжун (90+1).

"Шанхай Шэньхуа", набрав 64 очка, финишировал на втором месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, на два балла отстав от ставшего чемпионом клуба "Шанхай Порт".