"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге
22.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге
"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китае
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, на выезде обыграл "Тяньцзинь Тайгер" в матче последнего, 30-го тура чемпионата Китая по футболу и второй раз подряд стал серебряным призером турнира.
Встреча в Тяньцзине завершилась со счетом 3:1. У победителей голы забили Луис Нлаво (12-я минута), У Си (45+8, с пенальти) и Андре Луис (77). В составе хозяев отличился Ли Сыжун (90+1).
"Шанхай Шэньхуа", набрав 64 очка, финишировал на втором месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, на два балла отстав от ставшего чемпионом клуба "Шанхай Порт".
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста команда выиграла два Суперкубка Китая. В прошлом сезоне команда Слуцкого также заняла второе место в чемпионате страны.