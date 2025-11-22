Рейтинг@Mail.ru
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира
22:36 22.11.2025
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира
Российские шахматистки обыграли сборную Китая во втором матче полуфинала командного чемпионата мира и вышли в финал соревнования, проходящего в Линаресе
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

Екатерина Лагно
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские шахматистки обыграли сборную Китая во втором матче полуфинала командного чемпионата мира и вышли в финал соревнования, проходящего в Линаресе (Испания).
Второй матч завершился победой россиянок со счетом 2,5:1,5. Победу одержали Анна Шухман и Полина Шувалова, Екатерина Лагно сыграла свою партию вничью, а Александра Горячкина потерпела поражение.
Ранее в субботу россиянки обыграли китаянок в первом матче с тем же счетом - 2,5:1,5.
Финал командного чемпионата мира состоится в воскресенье. Российские шахматистки встретятся с победительницами противостояния сборных Казахстана и Азербайджана.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году российские шахматистки выиграли турнир, а в 2023-м пропустили его по решению Международной шахматной федерации (FIDE). На нынешнем турнире российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
