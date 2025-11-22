https://ria.ru/20251122/shakhmaty-2056857597.html
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира
Российские шахматистки обыграли сборную Китая во втором матче полуфинала командного чемпионата мира и вышли в финал соревнования, проходящего в Линаресе... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
