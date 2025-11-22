https://ria.ru/20251122/shakhmaty-2056812356.html
Российский шахматист сыграет на тай-брейке за выход в финал Кубка мира
Российский шахматист сыграет на тай-брейке за выход в финал Кубка мира - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российский шахматист сыграет на тай-брейке за выход в финал Кубка мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T16:21:00+03:00
2025-11-22T16:21:00+03:00
2025-11-22T17:01:00+03:00
спорт
андрей есипенко
вэй и
кубок мира по шахматам
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_0:30:2947:1688_1920x0_80_0_0_679c177f6609db71829ccbf1a2baa1fa.jpg
/20251121/shakhmaty-2056720143.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c82238565ef8d3bec566ae333e9dce4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей есипенко, вэй и, кубок мира по шахматам, шахматы
Спорт, Андрей Есипенко, Вэй И, Кубок мира по шахматам, Шахматы
Российский шахматист сыграет на тай-брейке за выход в финал Кубка мира
Есипенко и Вэй И сыграли вничью и встретятся на тай-брейке полуфинала КМ