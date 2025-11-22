https://ria.ru/20251122/shahmatistki-2056830828.html
Российские шахматистки обыграли китаянок в первой полуфинальной встрече ЧМ
Российские шахматистки обыграли сборную Китая в первом матче полуфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
