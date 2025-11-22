Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Акрона" Савичев выбыл до конца года
10:54 22.11.2025 (обновлено: 11:53 22.11.2025)
Защитник "Акрона" Савичев выбыл до конца года
Защитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев выбыл до конца года из-за травмы, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Защитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев выбыл до конца года из-за травмы, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Савичев получил травму в пятницу в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (3:2) и был заменен в перерыве.
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 ноября 2025 • начало в 18:30
Завершен
Акрон
3 : 2
Сочи
63‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
65‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
80‎’‎ • Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
35‎’‎ • Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
56‎’‎ • Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
У 31-летнего игрока выявлен перелом большого пальца ноги. В текущем сезоне Савичев провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России.
"Акрону" в РПЛ до начала зимней паузы предстоит 29 ноября принять "Нижний Новгород" и 6 декабря сыграть на выезде с петербургским "Зенитом".
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Акрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ
21 ноября, 20:32
 
