Защитник "Акрона" Савичев выбыл до конца года
Защитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев выбыл до конца года из-за травмы, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
футбол
акрон (тольятти)
константин савичев
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
акрон (тольятти), константин савичев, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Акрон (Тольятти), Константин Савичев, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Защитник Акрона Савичев выбыл до конца года из-за перелома пальца ноги