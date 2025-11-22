Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, трехкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призёра чемпионата Европы Александра Перетягина, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

"Избрана мера пресечения в отношении Репилова Романа Александровича являющется индивидуальным предпринимателем... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней). В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 19.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.

"Кроме того, избрана мера пресечения в отношении Перетягина Александра Владимировича, трудоустроенного в ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" специалистом по подготовке спортивного инвентаря, являющегося российским саночником, выступающим за сборную России с 2012 года, серебряного призёра чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении обвиняемого Перетягина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 20.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - сообщает пресс-служба.