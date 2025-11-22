https://ria.ru/20251122/sanochniki-2056812879.html
Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве
Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 22.11.2025
Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве
Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, трехкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призёра... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:24:00+03:00
2025-11-22T16:24:00+03:00
2025-11-22T16:29:00+03:00
санный спорт
александр перетягин
роман репилов
вокруг спорта
спорт
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769068258_0:650:1822:1675_1920x0_80_0_0_c362695254e83b581bb2fa22bfc4194b.jpg
/20251105/gart-2052948945.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769068258_0:311:1823:1678_1920x0_80_0_0_2da8fef658b32d4e0087e3d2f177a1b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санный спорт , александр перетягин, роман репилов, вокруг спорта, спорт, красноярск
Санный спорт , Александр Перетягин, Роман Репилов, Вокруг спорта, Спорт, Красноярск
Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве
Саночники Репилов и Перетягин обвиняются в мошенничестве и отправлены в СИЗО
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, трехкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призёра чемпионата Европы Александра Перетягина, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.
«
"Избрана мера пресечения в отношении Репилова Романа Александровича являющется индивидуальным предпринимателем... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней). В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 19.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.
"Кроме того, избрана мера пресечения в отношении Перетягина Александра Владимировича, трудоустроенного в ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" специалистом по подготовке спортивного инвентаря, являющегося российским саночником, выступающим за сборную России с 2012 года, серебряного призёра чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении обвиняемого Перетягина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 20.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - сообщает пресс-служба.
Роман Репилов российский саночник, трехкратный чемпион мира (2020 и 2021 годов), трёхкратный призёр чемпионата мира 2017 года, шестикратный призёр чемпионата Европы, двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20 годов), трёхкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20 годов).