Рейтинг@Mail.ru
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 22.11.2025 (обновлено: 17:39 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/sammit-2056821385.html
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами - РИА Новости, 22.11.2025
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами
Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" угощают многочисленных журналистов, освещающих мероприятие, блюдами местной кухни и экзотическими для... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:35:00+03:00
2025-11-22T17:39:00+03:00
в мире
йоханнесбург
юар
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785340_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6391fd272bcc74fa4327384cc2948115.jpg
https://ria.ru/20251122/sammit-2056789285.html
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785340_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_3a68a3969a0097fb888842384b398cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоханнесбург, юар, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, ЮАР, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами

Журналистов на саммите G20 угощают блюдами кухни ЮАР и экзотическими фруктами

© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" угощают многочисленных журналистов, освещающих мероприятие, блюдами местной кухни и экзотическими для иностранцев фруктами, передает корреспондент РИА Новости.
В медиацентре на территории выставочного центра на юге Йоханнесбурга журналистов во время саммита угощают завтраком и обедом.
Завтрак состоит из таких блюд как банановый хлеб, сэндвичи с пастрами и горчицей, различной выпечки, мюсли с фруктами.
На обед работники СМИ могли вкусить такие яства как овощной плов бирьяни, филе белой рыбы, куриное карри, рагу с томленым хвостом быка, приготовленное в горшочке по южноафриканскому методу, и кукурузные кексы.
В качестве напитков предлагаются привычные чай и кофе, а также газированные напитки, и южноафриканский чай ройбуш. Алкоголь, в частности знаменитое на весь мир вино из ЮАР, журналистам на площадке не предлагают.
Любители ЗОЖ могут угоститься яблоками, бананами, а также манго и папайей.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал, как поменялась программа саммита G20
Вчера, 13:13
 
В миреЙоханнесбургЮАРМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала