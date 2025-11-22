https://ria.ru/20251122/sammit-2056821385.html
Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами
2025-11-22
2025-11-22T17:35:00+03:00
2025-11-22T17:39:00+03:00
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" угощают многочисленных журналистов, освещающих мероприятие, блюдами местной кухни и экзотическими для иностранцев фруктами, передает корреспондент РИА Новости.
В медиацентре на территории выставочного центра на юге Йоханнесбурга
журналистов во время саммита угощают завтраком и обедом.
Завтрак состоит из таких блюд как банановый хлеб, сэндвичи с пастрами и горчицей, различной выпечки, мюсли с фруктами.
На обед работники СМИ могли вкусить такие яства как овощной плов бирьяни, филе белой рыбы, куриное карри, рагу с томленым хвостом быка, приготовленное в горшочке по южноафриканскому методу, и кукурузные кексы.
В качестве напитков предлагаются привычные чай и кофе, а также газированные напитки, и южноафриканский чай ройбуш. Алкоголь, в частности знаменитое на весь мир вино из ЮАР
, журналистам на площадке не предлагают.
Любители ЗОЖ могут угоститься яблоками, бананами, а также манго и папайей.
Саммит G20
проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
.