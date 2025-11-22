Журналистов на саммите G20 угощали экзотическими фруктами

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" угощают многочисленных журналистов, освещающих мероприятие, блюдами местной кухни и экзотическими для иностранцев фруктами, передает корреспондент РИА Новости.

В медиацентре на территории выставочного центра на юге Йоханнесбурга журналистов во время саммита угощают завтраком и обедом.

Завтрак состоит из таких блюд как банановый хлеб, сэндвичи с пастрами и горчицей, различной выпечки, мюсли с фруктами.

На обед работники СМИ могли вкусить такие яства как овощной плов бирьяни, филе белой рыбы, куриное карри, рагу с томленым хвостом быка, приготовленное в горшочке по южноафриканскому методу, и кукурузные кексы.

В качестве напитков предлагаются привычные чай и кофе, а также газированные напитки, и южноафриканский чай ройбуш. Алкоголь, в частности знаменитое на весь мир вино из ЮАР , журналистам на площадке не предлагают.

Любители ЗОЖ могут угоститься яблоками, бананами, а также манго и папайей.