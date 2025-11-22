Румыния подняла в воздух два истребителя возле украинской границы

КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Два истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил Румынии в ночь на 22 ноября были подняты с 86-й авиабазы в уезде Кэлэраш для мониторинга воздушной обстановки у границы с Украиной, сообщило министерство национальной обороны страны.
По заявлению МО, ночью "через национальную систему оповещения Ro-Alert было разослано сообщение жителям северной части уезда Тулча" в связи "с обнаружением беспилотников в районе Измаила (Украина)".
"Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты с авиабазы 86 в ночь с 21 на 22 ноября для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной... Не были зарегистрированы случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии, и самолеты вернулись на 86-ю авиабазу Борча в 3:42 по местному времени", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении минобороны.
В ведомстве добавили, что взаимодействуют с союзниками по Североатлантическому альянсу.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками, обмениваемся в режиме реального времени оперативной информацией и действуем решительно для гарантирования безопасности Румынии и восточного фланга НАТО (Организации Североатлантического договора)", – отметило министерство.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.