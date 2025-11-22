Румыния подняла в воздух два истребителя возле украинской границы

КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Два истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил Румынии в ночь на 22 ноября были подняты с 86-й авиабазы в уезде Кэлэраш для мониторинга воздушной обстановки у границы с Украиной, сообщило министерство национальной обороны страны.

По заявлению МО, ночью "через национальную систему оповещения Ro-Alert было разослано сообщение жителям северной части уезда Тулча" в связи "с обнаружением беспилотников в районе Измаила ( Украина )".

"Два истребител я F- 16 Fighting Falcon были подняты с авиабазы 86 в ночь с 21 на 22 ноября для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной... Не были зарегистрированы случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии , и самолеты вернулись на 86-ю авиабазу Борча в 3:42 по местному времени", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении минобороны.

В ведомстве добавили, что взаимодействуют с союзниками по Североатлантическому альянсу.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками, обмениваемся в режиме реального времени оперативной информацией и действуем решительно для гарантирования безопасности Румынии и восточного фланга НАТО (Организации Североатлантического договора)", – отметило министерство.

Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.

В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".