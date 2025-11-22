Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в российских регионах.

На днях в Telegram-канале Baza появились сообщения о нехватке инсулина в сразу нескольких областях. Утверждалось, что в некоторых из них поставки ожидаются только после новогодних праздников.

Как уточнили в ведомстве, с января в гражданский оборот ввели более 923 тысяч упаковок "Апидры", что соответствует среднегодовым значениям, и почти 1,4 миллиона пачек "Левемира", что превышает показатели за весь 2024-й.