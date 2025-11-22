Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 22.11.2025 (обновлено: 17:04 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/roszdravnadzor-2056793078.html
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков - РИА Новости, 22.11.2025
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в российских регионах. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:46:00+03:00
2025-11-22T17:04:00+03:00
здоровье - общество
пензенская область
красноярский край
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055192164.html
https://ria.ru/20251110/himiki-2053937953.html
пензенская область
красноярский край
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, пензенская область, красноярский край, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Пензенская область, Красноярский край, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препаратов для диабетиков в регионах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в российских регионах.

На днях в Telegram-канале Baza появились сообщения о нехватке инсулина в сразу нескольких областях. Утверждалось, что в некоторых из них поставки ожидаются только после новогодних праздников.

Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России
15 ноября, 16:45
"По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" — 2252 упаковки, "Левемир" — 11 142, в Республике Саха (Якутия): 666 и 1576, в Красноярском крае — 2501 и 5380, в Новосибирской области — 4832 и 11 712 соответственно. Оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, с января в гражданский оборот ввели более 923 тысяч упаковок "Апидры", что соответствует среднегодовым значениям, и почти 1,4 миллиона пачек "Левемира", что превышает показатели за весь 2024-й.
В Росздравнадзоре отметили, что постоянно мониторят ситуацию с лекарственным обеспечением населения, а в случае возникновения каких-либо вопросов рекомендуют звонить на горячую линию федеральной службы.
Молекула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
10 ноября, 13:59
 
Здоровье - ОбществоПензенская областьКрасноярский крайНовосибирская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала