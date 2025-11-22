https://ria.ru/20251122/rossiya-2056862564.html
Каждый второй студент хочет стать предпринимателем, заявили в Минобрнауки
Каждый второй студент, поступающий в университет, хочет стать предпринимателем, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. РИА Новости, 22.11.2025
россия, общество
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Каждый второй студент, поступающий в университет, хочет стать предпринимателем, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
В субботу на площадке Национального центра "Россия" проходит церемония награждения победителей и призеров всероссийской премии "Молодой предприниматель России".
"На самом деле, каждый второй студент, который поступает к нам в университеты, он хочет стать предпринимателем. И мы создаем все условия для того, чтобы его научить, как это, научить не бояться рисковать к выходу из стен университета", - сказала Петрова в ходе торжественной церемонии награждения.
Премия "Молодой предприниматель России" проводится для талантливой и амбициозной молодежи от 16 до 35 лет. В 2025 году премия реализуется в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта "Кадры".