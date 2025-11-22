Рейтинг@Mail.ru
"Одолеть Россию". В США выступили с неожиданным посланием Западу - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056860829.html
"Одолеть Россию". В США выступили с неожиданным посланием Западу
"Одолеть Россию". В США выступили с неожиданным посланием Западу - РИА Новости, 22.11.2025
"Одолеть Россию". В США выступили с неожиданным посланием Западу
На Западе не хотели признавать, что у Украины еще до начала конфликта было недостаточно войск для победы над Россией, написал подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:14:00+03:00
2025-11-22T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей лавров
дэниел дэвис
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056828884.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056840689.html
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056814614.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, дэниел дэвис, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Дэниел Дэвис, НАТО
"Одолеть Россию". В США выступили с неожиданным посланием Западу

Дэвис: Украина изначально была обречена в противостоянии с РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На Западе не хотели признавать, что у Украины еще до начала конфликта было недостаточно войск для победы над Россией, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей – подготовленных людей – для его использования. <…> Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию", — заявил Дэвис.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Поражения не будет". Журналист раскрыл итоги конфликта на Украине
Вчера, 18:36
По мнению эксперта, это было "проигрышным вариантом".
"Мы проигнорировали реальность, с которой не хотели сталкиваться, и теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины", — заключил Дэвис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что хочет завершить конфликт на Украине так или иначе
Вчера, 20:07
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В России не раз заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А в вопросе украинского конфликта Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На Западе отреагировали на идею отправки войск на Украину
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровДэниел ДэвисНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала