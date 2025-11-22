МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На Западе не хотели признавать, что у Украины еще до начала конфликта было недостаточно войск для победы над Россией, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети На Западе не хотели признавать, что у Украины еще до начала конфликта было недостаточно войск для победы над Россией, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X

"Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей – подготовленных людей – для его использования. <…> Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию", — заявил Дэвис

По мнению эксперта, это было "проигрышным вариантом".

"Мы проигнорировали реальность, с которой не хотели сталкиваться, и теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины", — заключил Дэвис.

Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России . В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.