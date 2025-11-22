https://ria.ru/20251122/rossiya-2056859160.html
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней
Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце открылся новой песней артиста РИА Новости, 22.11.2025
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней "Я красиво живу"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце открылся новой песней артиста "Я красиво живу", передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет.
Shaman прошел через весь зрительный зал, исполняя свою новую композицию "Я красиво живу", выпущенную совместно с народным артистом РФ
джазменом Игорем Бутманом.
"Тридцать лет на сцене - за все эти годы сцена стала для меня по-настоящему вторым домом, а порой - и первым. Сотни городов, тысячи лиц - и среди них те, кто приходят на мои концерты. Снова и снова. Спасибо, что вы рядом все эти годы. Я чувствую, что сегодня здесь собрались только самые близкие люди. Я бы хотел по-настоящему открыться вам, как будто мы находимся не в огромном зале, а в уютной квартире", - сказал он со сцены.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.