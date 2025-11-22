Рейтинг@Mail.ru
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 22.11.2025 (обновлено: 22:56 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056859160.html
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней - РИА Новости, 22.11.2025
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней
Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце открылся новой песней артиста РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:03:00+03:00
2025-11-22T22:56:00+03:00
россия
новомосковск (тульская область)
тульская область
вциом
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056839176_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_544b78c022aee6167aeee99869a16dc8.jpg
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056851253.html
россия
новомосковск (тульская область)
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056839176_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_2acde7b2f914811d94d2bf15c75bc86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новомосковск (тульская область), тульская область, вциом, в мире
Россия, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, ВЦИОМ, В мире
Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней

Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней "Я красиво живу"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта 30 лет на сцене в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце открылся новой песней артиста "Я красиво живу", передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет.
Shaman прошел через весь зрительный зал, исполняя свою новую композицию "Я красиво живу", выпущенную совместно с народным артистом РФ джазменом Игорем Бутманом.
"Тридцать лет на сцене - за все эти годы сцена стала для меня по-настоящему вторым домом, а порой - и первым. Сотни городов, тысячи лиц - и среди них те, кто приходят на мои концерты. Снова и снова. Спасибо, что вы рядом все эти годы. Я чувствую, что сегодня здесь собрались только самые близкие люди. Я бы хотел по-настоящему открыться вам, как будто мы находимся не в огромном зале, а в уютной квартире", - сказал он со сцены.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Лепс поздравил Shaman с днем рождения
Вчера, 21:21
 
РоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьВЦИОМВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала