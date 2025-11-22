Концерт Shaman в Кремлевском дворце открылся новой песней

"Тридцать лет на сцене - за все эти годы сцена стала для меня по-настоящему вторым домом, а порой - и первым. Сотни городов, тысячи лиц - и среди них те, кто приходят на мои концерты. Снова и снова. Спасибо, что вы рядом все эти годы. Я чувствую, что сегодня здесь собрались только самые близкие люди. Я бы хотел по-настоящему открыться вам, как будто мы находимся не в огромном зале, а в уютной квартире", - сказал он со сцены.