21:23 22.11.2025
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь
Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко наградил победителя премии "Молодой предприниматель России" в номинации "Молодой предприниматель года", передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на площадке Национального центра "Россия" проходит церемония награждения победителей и призеров всероссийской премии "Молодой предприниматель России".
"Вы вкладываете всю свою душу в то дело, которым занимаетесь, создаете уникальные продукты, создаете невероятные проекты и создаете то, чем пользуются тысячи миллионов людей в нашей стране. И я хотел бы вам сказать огромное слово благодарности за то, что вы двигаетесь вперед, несмотря ни на что, и создаете будущее, создаете настоящее, создаете то, что является нашим миром, то, что является тем, что становится полезным для массы людей", - сказал Литвиненко в ходе торжественной церемонии награждения.
Победителем в номинации "Молодой предприниматель года" стал генеральный директор Ельнинской промышленной компании Артём Давыдов из Смоленской области.
Премия "Молодой предприниматель России" проводится для талантливой и амбициозной молодежи от 16 до 35 лет. В 2025 году премия реализуется в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта "Кадры".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров
18 ноября, 15:16
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Смоленская область
 
 
