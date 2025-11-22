https://ria.ru/20251122/rossiya-2056851593.html
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года - РИА Новости, 22.11.2025
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года
Заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко наградил победителя премии "Молодой предприниматель России" в номинации "Молодой предприниматель года",... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:23:00+03:00
2025-11-22T21:23:00+03:00
2025-11-22T21:23:00+03:00
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930947489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98bb67ec77d7ccd62ce8719bfd17401f.jpg
https://ria.ru/20251118/eksporter-2055746161.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930947489_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d7853107bffdf8d1b1d44da1dad4e3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), смоленская область
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Смоленская область
Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года
Давыдов из Смоленской области победил в номинации "Молодой предприниматель года"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко наградил победителя премии "Молодой предприниматель России" в номинации "Молодой предприниматель года", передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на площадке Национального центра "Россия" проходит церемония награждения победителей и призеров всероссийской премии "Молодой предприниматель России".
"Вы вкладываете всю свою душу в то дело, которым занимаетесь, создаете уникальные продукты, создаете невероятные проекты и создаете то, чем пользуются тысячи миллионов людей в нашей стране. И я хотел бы вам сказать огромное слово благодарности за то, что вы двигаетесь вперед, несмотря ни на что, и создаете будущее, создаете настоящее, создаете то, что является нашим миром, то, что является тем, что становится полезным для массы людей", - сказал Литвиненко в ходе торжественной церемонии награждения.
Победителем в номинации "Молодой предприниматель года" стал генеральный директор Ельнинской промышленной компании Артём Давыдов из Смоленской области
.
Премия "Молодой предприниматель России" проводится для талантливой и амбициозной молодежи от 16 до 35 лет. В 2025 году премия реализуется в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта "Кадры".