Росмолодежь наградила лучшего молодого предпринимателя 2025 года

"Вы вкладываете всю свою душу в то дело, которым занимаетесь, создаете уникальные продукты, создаете невероятные проекты и создаете то, чем пользуются тысячи миллионов людей в нашей стране. И я хотел бы вам сказать огромное слово благодарности за то, что вы двигаетесь вперед, несмотря ни на что, и создаете будущее, создаете настоящее, создаете то, что является нашим миром, то, что является тем, что становится полезным для массы людей", - сказал Литвиненко в ходе торжественной церемонии награждения.