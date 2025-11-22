Лепс поздравил Shaman с днем рождения

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс поздравил своего друга, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) с днем рождения и исполнил с ним песню "Она не скажет "Да", передает корреспондент РИА Новости.

Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческую карьеру музыкант начал с четырехлетнего возраста. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце в субботу и воскресенье.

Перед появлением Григория Лепса Shaman спел его хит "Рюмка водки". Артист признался, что в 15 лет, когда он пел в ресторане, ему часто в заказывали именно эту песню.

"Добрый вечер, ребята и девчата, бабушки и дедушки, дети есть в зале? Бедные дети. Ярослав, с днем рождения! Будь здоров - самое главное. А потом будем желать всего остального: благополучия, счастья, удачи", - сказал Лепс, обращаясь к Shaman и зрителям.

После Shaman и Григорий Лепс исполнили свою совместную песню "Она не скажет "Да".