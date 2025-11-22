Лепс поздравил Shaman с днем рождения

https://ria.ru/20251122/rossiya-2056851253.html
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс поздравил своего друга, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) с днем рождения и исполнил с ним песню "Она не скажет "Да", передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческую карьеру музыкант начал с четырехлетнего возраста. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
в субботу и воскресенье.
Перед появлением Григория Лепса
Shaman спел его хит "Рюмка водки". Артист признался, что в 15 лет, когда он пел в ресторане, ему часто в заказывали именно эту песню.
"Добрый вечер, ребята и девчата, бабушки и дедушки, дети есть в зале? Бедные дети. Ярослав, с днем рождения! Будь здоров - самое главное. А потом будем желать всего остального: благополучия, счастья, удачи", - сказал Лепс, обращаясь к Shaman и зрителям.
После Shaman и Григорий Лепс исполнили свою совместную песню "Она не скажет "Да".
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковска Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России
. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.