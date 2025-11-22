Глава Реутова встретился с молодежным активом округа

Участники обсудили ключевые направления общественной деятельности, в том числе развитие патриотического воспитания, событийного и социального волонтерства. В ходе диалога, посвященного помощи приютам для бездомных животных, руководитель местного отделения молодежной организации Софья Шинкарева поделилась своей давней мечтой о домашнем питомце. Науменко решил поддержать молодого лидера и исполнить ее желание, вручив ей щенка.

В пресс-службе администрации городского округа подчеркнули, что один из ключевых приоритетов – поддержка целеустремленных и активных молодых людей, которые связывают свое будущее с родным городом. Отмечается, что именно такие инициативные представители молодежи формируют будущее муниципалитета и способствуют его всестороннему развитию.