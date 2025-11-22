https://ria.ru/20251122/rossiya-2056827044.html
Глава Реутова встретился с молодежным активом округа
Глава Реутова встретился с молодежным активом округа - РИА Новости, 22.11.2025
Глава Реутова встретился с молодежным активом округа
22.11.2025
2025-11-22T18:26:00+03:00
2025-11-22T18:26:00+03:00
2025-11-22T18:26:00+03:00
реутов
молодая гвардия единой россии
реутов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с представителями молодежного актива на мероприятии, посвященном 20-летию "Молодой Гвардии Единой России", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники обсудили ключевые направления общественной деятельности, в том числе развитие патриотического воспитания, событийного и социального волонтерства. В ходе диалога, посвященного помощи приютам для бездомных животных, руководитель местного отделения молодежной организации Софья Шинкарева поделилась своей давней мечтой о домашнем питомце. Науменко решил поддержать молодого лидера и исполнить ее желание, вручив ей щенка.
В пресс-службе администрации городского округа подчеркнули, что один из ключевых приоритетов – поддержка целеустремленных и активных молодых людей, которые связывают свое будущее с родным городом. Отмечается, что именно такие инициативные представители молодежи формируют будущее муниципалитета и способствуют его всестороннему развитию.