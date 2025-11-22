Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения - РИА Новости, 22.11.2025
18:01 22.11.2025
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента РФ Владимира Путина письмо с поздравлением с Днем рождения, который он отметит 23 ноября, в письме... РИА Новости, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента РФ Владимира Путина письмо с поздравлением с Днем рождения, который он отметит 23 ноября, в письме подчеркивается сотрудничество России с Венесуэлой, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Президент Николас Мадуро получил от президента Владимира Путина эмоциональное письмо с поздравлениями с его Днем рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений России и Венесуэлы ", - говорится в публикации в Telegram-канале Хиля.
В заявлении глава МИД выразил благодарность Путину за солидарности со страной.
"Мы благодарим президента Путина за эту демонстрацию братства и солидарности и подтверждаем от имени президента Мадуро приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз", - добавил Хиль.
К публикации Хиля также прикреплено письмо с поздравлениями от Путина на испанском языке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мадуро подписал Договор о партнерстве Венесуэлы и России
8 октября, 03:36
 
