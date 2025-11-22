https://ria.ru/20251122/rossiya-2056824488.html
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения - РИА Новости, 22.11.2025
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента РФ Владимира Путина письмо с поздравлением с Днем рождения, который он отметит 23 ноября, в письме... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:01:00+03:00
2025-11-22T18:01:00+03:00
2025-11-22T18:01:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_5e1d1ba4f13f64c02eb80f9896a1c2b9.jpg
https://ria.ru/20251008/maduro-2046969367.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c9410cc7efa518c8e24996e9fe268153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
Глава МИД Венесуэлы Хиль: Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента РФ Владимира Путина письмо с поздравлением с Днем рождения, который он отметит 23 ноября, в письме подчеркивается сотрудничество России с Венесуэлой, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Президент Николас Мадуро
получил от президента Владимира Путина
эмоциональное письмо с поздравлениями с его Днем рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений России
и Венесуэлы
", - говорится в публикации в Telegram
-канале Хиля.
В заявлении глава МИД выразил благодарность Путину за солидарности со страной.
"Мы благодарим президента Путина за эту демонстрацию братства и солидарности и подтверждаем от имени президента Мадуро приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз", - добавил Хиль.
К публикации Хиля также прикреплено письмо с поздравлениями от Путина на испанском языке.