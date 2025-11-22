Путин поздравил Мадуро с Днем рождения

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро получил от президента РФ Владимира Путина письмо с поздравлением с Днем рождения, который он отметит 23 ноября, в письме подчеркивается сотрудничество России с Венесуэлой, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

В заявлении глава МИД выразил благодарность Путину за солидарности со страной.

"Мы благодарим президента Путина за эту демонстрацию братства и солидарности и подтверждаем от имени президента Мадуро приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз", - добавил Хиль.