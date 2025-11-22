Рейтинг@Mail.ru
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Шоубиз
 
17:29 22.11.2025
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman - РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman

Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman в субботу

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта 30 лет на сцене в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman), передает корреспондент РИА Новости.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
Ранее в интервью РИА Новости Shaman рассказал, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.
По словам музыканта, в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.
Пятого ноября Shaman и Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом
