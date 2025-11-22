https://ria.ru/20251122/rossiya-2056819867.html
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman - РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:29:00+03:00
2025-11-22T17:29:00+03:00
2025-11-22T17:42:00+03:00
шоубиз
донецкая народная республика
россия
донецк
екатерина мизулина
григорий лепс
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056822036_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_69adcb4e82d03e9e2b5e413ab3bc582f.jpg
https://ria.ru/20251121/dronov-2056522731.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056822036_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_2a2c5529531a74d52505b885a2fc114f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, екатерина мизулина, григорий лепс, денис пушилин, общество
Шоубиз, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Екатерина Мизулина, Григорий Лепс, Денис Пушилин, Общество
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman
Мизулина приехала в Кремлевский дворец на концерт Shaman в субботу
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman), передает корреспондент РИА Новости.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
Ранее в интервью РИА Новости Shaman рассказал, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.
По словам музыканта, в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс
и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.
Пятого ноября Shaman и Мизулина
сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин
.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.