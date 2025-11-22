https://ria.ru/20251122/rossiya-2056811832.html
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а"
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а" - РИА Новости, 22.11.2025
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а"
Специалисты на космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:18:00+03:00
2025-11-22T16:18:00+03:00
2025-11-22T16:18:00+03:00
байконур (город)
сергей кудь-сверчков
петр дубров
анна кикина
роскосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056811197_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_445a98165587768b8ebca5bb3700ab7b.jpg
https://ria.ru/20250408/mks-2009985018.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056811197_92:0:1223:848_1920x0_80_0_0_d62df71b6d3560e23eb3de538a988c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), сергей кудь-сверчков, петр дубров, анна кикина, роскосмос, общество
Байконур (город), Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Анна Кикина, Роскосмос, Общество
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а"
Ракету "Союз-2.1а" вывезут на старт на Байконуре 24 ноября
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с экипажем, на стартовый стол её вывезут в понедельник, сообщил в субботу "Роскосмос".
"Союз" собрали на Байконуре
. Госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союза МС-28" на стартовом комплексе 24 ноября", - говорится в сообщении в Telegram-канале
госкорпорации.
Также "Роскосмос
" сообщил время пуска ракеты - она стартует в 12.28 мск.
Ранее сообщалось, что старт ракеты намечен на 27 ноября.
В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков
и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров
и Анна Кикина
, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.