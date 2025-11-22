МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с экипажем, на стартовый стол её вывезут в понедельник, сообщил в субботу "Роскосмос".

Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.