Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/rossija-2056770979.html
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе - РИА Новости, 22.11.2025
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе
Россия обсуждает с Гвинеей-Бисау поставки ей техники для патрулирования территориальных вод республики, которая сталкивается с угрозой пиратства, рассказал в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:33:00+03:00
2025-11-22T10:33:00+03:00
гвинея-бисау
россия
москва
александр егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056760878_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_01cd983dc94071dd88c3059721d18591.jpg
https://ria.ru/20251122/posol-2056765482.html
гвинея-бисау
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056760878_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b86a54cc9859652b0e33eebfda17206d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гвинея-бисау, россия, москва, александр егоров
Гвинея-Бисау, Россия, Москва, Александр Егоров
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе

Егоров: Россия обсуждает с Гвинеей-Бисау поставки техники для патрулирования вод

© Фото : МИД РФПосол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Гвинеей-Бисау поставки ей техники для патрулирования территориальных вод республики, которая сталкивается с угрозой пиратства, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
Дипломат указал, что проблема пиратства сохраняет для Гвинеи-Бисау актуальность, в её акватории есть риски для судов, хотя масштаб проблемы и меньше сомалийского.
"Что касается сотрудничества, переговоры ведутся как раз по упомянутым вами вопросам, что позволило бы решить проблематику патрулирования территориальных вод Гвинеи-Бисау", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, как страны сотрудничают для снижения пиратской угрозы и могла бы Москва поставить Бисау катера или БПЛА для патрулирования её вод.
В этой связи дипломат подчеркнул, что российская сторона в курсе текущих потребностей национальной службы Гвинеи-Бисау по наблюдению и контролю над рыболовецкой деятельностью.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России оценил возможность поставок лекарств в Гвинею-Бисау
Вчера, 09:38
 
Гвинея-БисауРоссияМоскваАлександр Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала