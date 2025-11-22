Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Гвинеей-Бисау поставки ей техники для патрулирования территориальных вод республики, которая сталкивается с угрозой пиратства, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
Дипломат указал, что проблема пиратства сохраняет для Гвинеи-Бисау актуальность, в её акватории есть риски для судов, хотя масштаб проблемы и меньше сомалийского.
"Что касается сотрудничества, переговоры ведутся как раз по упомянутым вами вопросам, что позволило бы решить проблематику патрулирования территориальных вод Гвинеи-Бисау", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, как страны сотрудничают для снижения пиратской угрозы и могла бы Москва поставить Бисау катера или БПЛА для патрулирования её вод.
В этой связи дипломат подчеркнул, что российская сторона в курсе текущих потребностей национальной службы Гвинеи-Бисау по наблюдению и контролю над рыболовецкой деятельностью.