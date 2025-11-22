Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Россия обсуждает с Гвинеей-Бисау поставки ей техники для патрулирования территориальных вод республики, которая сталкивается с угрозой пиратства, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.