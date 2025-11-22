Рейтинг@Mail.ru
08:51 22.11.2025
Посол России рассказал о развитии межвузовского сотрудничества с РС БиГ

Посол Калабухов заявил, что между вузами РФ и РС БиГ формируется сеть партнерств

© AP Photo / Radivoje PavicicБосния и Герцеговина
Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Босния и Герцеговина . Архивное фото
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), 22 ноя – РИА Новости. Россия и Республика Сербская БиГ формируют сеть партнерств, позволяющая осуществлять межвузовское сотрудничество, в том числе студенческие обмены, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Пока речь не идёт об открытии филиалов российских вузов (в Республике Сербской - ред.), но есть очень хорошее сотрудничество, например, Тульского университета с Университетом Восточного Сараево, сотрудничество с университетами в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Формируется сеть партнёрств, которая позволяет осуществлять сотрудничество, в том числе обмен студентами", - сказал Калабухов.
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента
Вчера, 05:07
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяЕкатеринбург
 
 
