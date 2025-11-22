Посол России рассказал о развитии межвузовского сотрудничества с РС БиГ

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), 22 ноя – РИА Новости. Россия и Республика Сербская БиГ формируют сеть партнерств, позволяющая осуществлять межвузовское сотрудничество, в том числе студенческие обмены, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.