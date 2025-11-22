Рейтинг@Mail.ru
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/rossija-2056750386.html
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США - РИА Новости, 22.11.2025
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США
Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T06:20:00+03:00
2025-11-22T06:20:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:154:2961:1820_1920x0_80_0_0_ef94cf49c06869be3ce4f09da8e3f0e1.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046007223.html
https://ria.ru/20251121/rossija-2056474114.html
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934612103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2fa01cc0ed64ad0284b6fcf4397e792c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США

США в августе приобрели у России удобрений на 164,2 миллиона долларов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Штаты приобрели у России удобрений на 164,2 миллиона долларов против 75,9 миллиона месяцем ранее и 76,5 миллиона годом ранее.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия готова продолжать поставки урана в США, заявил Путин
2 октября, 20:32
Поставки выросли до максимума с мая текущего года, когда они составляли 173,1 миллиона долларов.
Доля Россия в американском импорте подскочила при этом более чем втрое, до 24% с 7% в августе прошлого года.
Главным поставщиком удобрений в США при этом была Канада с долей в 52% против 45% годом ранее. А тройку лидеров неожиданно замкнула Литва - ее экспорт в денежном выражении вырос в 415 раз, а доля - до 7,6% с прошлогодних 0,02%.
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
Вчера, 02:31
 
ЭкономикаРоссияСШАКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала