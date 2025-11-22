https://ria.ru/20251122/rossija-2056750386.html
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США
Россия в августе вдвое нарастила поставки удобрений в США
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Штаты приобрели у России
удобрений на 164,2 миллиона долларов против 75,9 миллиона месяцем ранее и 76,5 миллиона годом ранее.
Поставки выросли до максимума с мая текущего года, когда они составляли 173,1 миллиона долларов.
Доля Россия в американском импорте подскочила при этом более чем втрое, до 24% с 7% в августе прошлого года.
Главным поставщиком удобрений в США
при этом была Канада
с долей в 52% против 45% годом ранее. А тройку лидеров неожиданно замкнула Литва
- ее экспорт в денежном выражении вырос в 415 раз, а доля - до 7,6% с прошлогодних 0,02%.