Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Футбол
 
19:58 22.11.2025
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что московский футбольный клуб еще не определился, останется ли Вадим Романов на посту главного тренера.
/20251122/aldonin-2056837776.html
спартак москва, пфк цска
Футбол, Спартак Москва, ПФК ЦСКА
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова

Некрасов заявил, что пока сложно говорить, останется ли Романов на посту тренера

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что московский футбольный клуб еще не определился, останется ли Вадим Романов на посту главного тренера.
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. "Красно-белые" провели первый матч под руководством Романова, который стал и. о. главного тренера после отставки серба Деяна Станковича.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сложно сказать (останется ли Романов тренером)", - заявил Некрасов журналистам.
"Спартак" объявил о назначении Некрасова в октябре. Он сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам. После этого в социальных сетях начали распространяться посты со старыми фотографиями, на которых Некрасов позирует в клубном шарфе ЦСКА и в красно-синем галстуке. Один из постов в соцсетях за 2018 год Некрасов сопроводил подписью "Клуб четырех коней".
На вопрос о том, за кого Некрасов болел в столичном дерби, генеральный директор "Спартака" ответил: "Вы и по улыбке видите".
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина
22 ноября, 19:58
 
Футбол Спартак Москва ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
