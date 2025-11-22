Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова

"Спартак" объявил о назначении Некрасова в октябре. Он сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам. После этого в социальных сетях начали распространяться посты со старыми фотографиями, на которых Некрасов позирует в клубном шарфе ЦСКА и в красно-синем галстуке. Один из постов в соцсетях за 2018 год Некрасов сопроводил подписью "Клуб четырех коней".