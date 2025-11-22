https://ria.ru/20251122/romanov-2056838030.html
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что московский футбольный клуб еще не определился, останется ли Вадим Романов на посту главного тренера. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
футбол
спартак москва
пфк цска
Гендир "Спартака" заявил, что пока рано говорить о будущем Романова
Некрасов заявил, что пока сложно говорить, останется ли Романов на посту тренера
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что московский футбольный клуб еще не определился, останется ли Вадим Романов на посту главного тренера.
В субботу "Спартак
" дома обыграл ЦСКА
со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. "Красно-белые" провели первый матч под руководством Романова, который стал и. о. главного тренера после отставки серба Деяна Станковича.
"Сложно сказать (останется ли Романов тренером)", - заявил Некрасов журналистам.
"Спартак" объявил о назначении Некрасова в октябре. Он сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам. После этого в социальных сетях начали распространяться посты со старыми фотографиями, на которых Некрасов позирует в клубном шарфе ЦСКА и в красно-синем галстуке. Один из постов в соцсетях за 2018 год Некрасов сопроводил подписью "Клуб четырех коней".
На вопрос о том, за кого Некрасов болел в столичном дерби, генеральный директор "Спартака" ответил: "Вы и по улыбке видите".