Трамп ищет устойчивое решение украинского кризиса, заявил Рябков
13:01 22.11.2025 (обновлено: 13:09 22.11.2025)
Трамп ищет устойчивое решение украинского кризиса, заявил Рябков
Трамп ищет устойчивое решение украинского кризиса, заявил Рябков

Рябков: США ищут устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, не отказываясь рассматривать вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В период после Анкориджа мы наблюдаем просто феерию антироссийских выбросов и не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много, особенно в западноевропейских столицах с целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе, включающего и обращение к его первопричинам", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он отметил, что администрация Трампа среди немногих на Западе признает обоснованность постановки Россией вопроса о том, что первопричины кризиса есть и их нельзя игнорировать.
"Среди них на видном, если не на ключевом месте, бездумная, абсолютно безбашенная политика прежних властей в Вашингтоне, администрации Байдена на придвижение НАТО и натовской инфраструктуры все ближе и ближе к России. Это стало одним из источников нынешнего тяжелейшего кризиса. Без работы по такого рода глубоким вопросам, в том числе по тематике, касающейся прав русских, русского языка, русской православной канонической церкви там, - без всего этого невозможно договориться об устойчивом урегулировании", - пояснил замминистра.
"Важно, что администрация Трампа не отказывается от рассмотрения этих важнейших вопросов, в отличие от очень многих в Европе, которые просто в своем ослеплении антироссийском перечеркивают этот подход и отрицают очевидные вещи", - заключил он.
