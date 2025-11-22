Трамп ищет устойчивое решение украинского кризиса, заявил Рябков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, не отказываясь рассматривать вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.