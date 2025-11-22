Чемпиона мира из России отправили в СИЗО. Что случилось?

В субботу спортивное сообщество всколыхнула новость о том, что двое титулованных саночников находятся в СИЗО города Красноярска. Подробности произошедшего с Романом Репиловым и Александром Перетягиным — в материале РИА Новости Спорт.

Обвинение в мошенничестве

Днем 22 ноября стало известно, что члены сборной России по санному спорту Роман Репилов и Александр Перетягин решением Центрального районного суда Красноярска отправлены в местное СИЗО. Спортсмены обвиняются в "многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного оборудования" — об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

В сообщении пресс-службы говорится, что в качестве меры пресечения избрали заключение под стражу. Репилов, который является индивидуальным предпринимателем, обвиняется в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ — присвоении около 11 миллионов бюджетных рублей, которые предназначались для покупки саней.

« "В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц, то есть по 19.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", — сказано в заявлении.

Перетягин, по информации правоохранителей, трудоустроен в ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" на должности специалиста по подготовке спортивного инвентаря. Его тоже на месяц заключили под стражу — до 20 декабря.

Что дальше?

29-летний Репилов является одним из самых известных и титулованных саночников России. На его счету три золота, два серебра и бронза чемпионатов мира, а также два серебра и четыре бронзы чемпионатов Европы. Репилов девять раз становился первым и 27 раз поднимался на подиум на этапах Кубка мира.

Перетягину 33 года, он является серебряным призером чемпионата Европы 2015 года, прошедшем в Сочи. В 2014-м он принимал участие в сочинских Играх, где показал седьмой результат.

Информацию об аресте прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

« "Я не знаю, что это было: обогащение или не обогащение, обман или не обман. Сейчас идет следствие, и если Роман Репилов задержан, значит, у правоохранительных органов есть определенные вопросы к нему не как к спортсмену, а как к индивидуальному предпринимателю. Но если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли. Сумма уж очень большая, и для такого решения суда должна быть серьезная доказательная база. Значит, проведены все положенные процессуальные процедуры, и окончательную оценку должны дать только правоохранительные органы", — заявила она РИА Новости.

"Знаете, в спорте на самом деле бывают непростые моменты в различных сметах и документах. Потому что порой не хватает денег на что-то одно, их перекидывают на какую-то другую статью, такое случается. Если правоохранительные органы видят, что человек что-то похитил, перевел на отдельный счет — это одно дело. А если эти средства были перекинуты с одной статьи расходов на другую и потрачены на спортивные нужды, то это другая история. Поэтому во всем должны разобраться правоохранительные органы. Мы сейчас можем что-то предполагать, потому что не знаем, что там было на самом деле. Надо разбираться", — добавила Журова.

Российские саночники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. На 73-м конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) отстранение россиян было продлено, включая квалификационный период на Олимпиаду. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре отменил решение конгресса. После этого глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что российские саночники морально готовы к возвращению.

« "Я отлично понимаю, что спортивный век короток и из него надо выжимать максимум. Но я готов выступать под нейтральным флагом, мою фамилию ведь не поменяли и все нас знают. И выступление под нейтральным флагом ничего не изменило в сознании тех людей, которые меня знают", — рассуждал о возможном продолжении международной карьеры Репилов.