Силы ПВО сбили за вечер четыре украинских БПЛА
ПВО с 20.00 мск до полуночи уничтожила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:18:00+03:00
2025-11-22T00:18:00+03:00
2025-11-22T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
