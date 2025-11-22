Рейтинг@Mail.ru
В Приморье завели дело из-за драки школьников - РИА Новости, 22.11.2025
14:20 22.11.2025
В Приморье завели дело из-за драки школьников
В Приморье завели дело из-за драки школьников - РИА Новости, 22.11.2025
В Приморье завели дело из-за драки школьников
Уголовное дело завели из-за нападения старшеклассника на школьника в приморском Артёме, сообщает СК России. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело из-за драки школьников

В Приморье возбудили дело из-за нападения старшеклассника на младшего ученика

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за нападения старшеклассника на школьника в приморском Артёме, сообщает СК России.
В соцсетях распространилась информация о драке в одной из школ в приморском Артеме. Утверждалось, что один из младшеклассников якобы провоцировал старшеклассника и затем более старший ученик ударил младшего, тот упал. Также разошлось видео, на котором один из школьников неподвижно лежит на полу. В УМВД региона уточнили, что драка произошла в школе №18 в Артёме, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий.
"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Приморью доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил газ в офисе
ПроисшествияРоссияПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
