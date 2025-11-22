В Приморье завели дело из-за драки школьников

В соцсетях распространилась информация о драке в одной из школ в приморском Артеме. Утверждалось, что один из младшеклассников якобы провоцировал старшеклассника и затем более старший ученик ударил младшего, тот упал. Также разошлось видео, на котором один из школьников неподвижно лежит на полу. В УМВД региона уточнили, что драка произошла в школе №18 в Артёме, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий.