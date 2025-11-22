В Приморье завели дело из-за драки школьников

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за нападения старшеклассника на школьника в приморском Артёме, сообщает СК России.
В соцсетях распространилась информация о драке в одной из школ в приморском Артеме. Утверждалось, что один из младшеклассников якобы провоцировал старшеклассника и затем более старший ученик ударил младшего, тот упал. Также разошлось видео, на котором один из школьников неподвижно лежит на полу. В УМВД региона уточнили, что драка произошла в школе №18 в Артёме, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий.
"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Приморью доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.