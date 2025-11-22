Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР стартовал саммит G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 22.11.2025 (обновлено: 14:56 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/prezident-2056779914.html
В ЮАР стартовал саммит G20
В ЮАР стартовал саммит G20 - РИА Новости, 22.11.2025
В ЮАР стартовал саммит G20
В Южно-Африканской Республике стартовал саммит G20, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:12:00+03:00
2025-11-22T14:56:00+03:00
в мире
йоханнесбург
сирил рамафоса
максим орешкин
большая двадцатка
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_320:500:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb795923733025d96bad09b276ea7ad0.jpg
https://ria.ru/20251122/juar-2056766086.html
https://ria.ru/20251122/sammit-2056789637.html
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_522:136:3072:2048_1920x0_80_0_0_9416afb7c210a945cf0496713ab319f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоханнесбург, сирил рамафоса, максим орешкин, большая двадцатка, юар
В мире, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка, ЮАР
В ЮАР стартовал саммит G20

Президент ЮАР Рамафоса объявил саммит G20 открытым

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Южно-Африканской Республике стартовал саммит G20, передает корреспондент РИА Новости.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

"Я объявляю лидерский саммит "Группы двадцати" открытым и благодарю вас", — произнес президент страны Сирил Рамафоса.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20 онлайн
Вчера, 09:47
Перед этим он выступил с речью, в которой обозначил приоритетные темы председательства ЮАР в организации.

Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Сообщается, что в нем не содержится осуждение России из-за украинского кризиса, но при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи будут проходить в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР
Вчера, 13:19
 
В миреЙоханнесбургСирил РамафосаМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаЮАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала