В ЮАР стартовал саммит G20
В ЮАР стартовал саммит G20 - РИА Новости, 22.11.2025
В ЮАР стартовал саммит G20
В Южно-Африканской Республике стартовал саммит G20, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
В ЮАР стартовал саммит G20
Президент ЮАР Рамафоса объявил саммит G20 открытым