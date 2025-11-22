Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных - РИА Новости, 22.11.2025
08:29 22.11.2025
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных
общество, россия, ростовская область, ставропольский край, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Температура на выходных и предстоящей неделе на европейской части России, в частности на юге, будет выше нормы, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, температура на европейской территории России практически повсеместно, за исключением Мурманской области, на выходных и следующей неделе будет выше нормы. Метеоролог объяснил, что это связано с перемещением воздушных масс с запада, что в холодные месяцы всегда обуславливает положительную аномалию, то есть более тёплую погоду по сравнению с нормой.
"Особенно высокие аномалии в южной половине европейской России. Начиная с Ростовской области, Краснодарский край, Ставрополье, температуры очень высокие, выше 20 градусов на Черноморском побережье. И ночные - 10-12 градусов. Это соответствует началу июньской погоды в Москве. Не погода, а просто чудо", - сказал Вильфанд.​
ОбществоРоссияРостовская областьСтавропольский крайРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
