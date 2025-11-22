Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Температура на выходных и предстоящей неделе на европейской части России, в частности на юге, будет выше нормы, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.