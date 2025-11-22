"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости, Андрей Васильчин. Евгений Плющенко в борьбе за будущее юной фигуристки Елены Костылевой решил поставить на место её маму Ирину. РИА Новости Спорт рассказывает, за что двукратный олимпийский чемпион решился на крайние меры.

"Плющенко меня заблокировал"

Минувшее лето прошло под знаком диких историй с "похищениями", вызовом полиции, шквалом уничижительной критики в соцсетях от родительницы в адрес школы "Ангелы Плющенко", где тренируется 14-летняя Лена – казалось, что в какой-то момент все закончится разорванными вдрызг отношениями и очередным поиском нового наставника.

Но стороны сумели погасить пожар и каким-то образом вступить в сезон вместе. Для Лены, учитывая ее многочисленные травмы, он складывается успешно – золото одного этапа юниорского Гран-при России и серебро другого, добытые на фоне облегченной подготовки, были бы шикарным результатом для любого. Но только не для Ирины Костылевой.

© Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева © Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева

Поэтому накануне она выдала в соцсетях очередную порцию критики. До этого, кстати, между ней и школой Плющенко в публичном пространстве царило удивительное спокойствие – мама благодарила владельцев академии Плющенко и его супругу Яну Рудковскую и в целом была, как казалось, всем довольна. Но трубу все-таки прорвало.

"Причины падений Лены – отсутствие работы над прыжками в связках и отсутствие прокатов программ вообще, - написала Ирина. - На двух тридцатиминутных тренировках, которые я видела в Омске, Лена в четверг не прыгнула ни одного квад-тулупа и квад-сальхова. Она даже не разминала их.

У нее три тренера за бортиком. Да, Лена и на тренировках уже два месяца прыгает без тулупа. Мой муж иногда смотрит тренировки Лены и тоже в шоке от этого. Но мы не вмешиваемся в тренировочный процесс. Год назад я спросила у Плющенко: почему шесть месяцев в вашей школе вы не разрешаете Лене на третьем часе тренировки вместе с [Екатериной] Митрофановой прокатывать программы и работать над программами с тройными прыжками? И это дошло до скандала. После вопроса, на который у Плющенко не было ответа, он меня заблокировал".

Дилетантские "5 копеек"

Обычно подобные выпады от родительницы проходили в одностороннем порядке. Сторона Плющенко, если и отвечала, то робко и без подробностей. Но в итоге тренер не выдержал и выдал мощную аналитику в своих соцсетях:

« "Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске - просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме. Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она "говно" и "толстожопая", и ничего у нее не получится! Я не раз запрещал это делать "Сказкам Венского Леса", но безрезультатно, а также запретил учить тренеров как тренировать, вставлять свои дилетантские "5 копеек" везде и всегда. Поэтому "Сказки Венского леса" (вероятно, кодовое обозначение Ирины Костылевой - прим. РИА Новости) у меня в блоке".

Также Плющенко сообщил, что у Елены "постоянно отбирают телефон", чтобы она не общалась с тренерским штабом. Поэтому он решил подарить ей новый – собственный:

« "Предупреждаю не первый, но в последний раз! Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом. Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет, она не игрушка, не робот! Паника из-за 2 места на Гран-при, зная, в какой ребенок травме — это, как минимум, странная реакция, тем более зная, что стоит за 1 местом в Москве и за 2 местом в Омске. Тем более давая направо и налево всем СМИ интервью о травме Лены".

В этой ситуации остается невыясненным, пожалуй, лишь один вопрос – а стоит ли в принципе выносить эту историю в публичное пространство? Однако в этой игре участвуют две стороны, и единоличный режим тишины не решает проблему. Так уж вышло, что мама фигуристки избрала тактику тотального освещения всего, что происходит с юной спортсменкой, из-за чего мнение общественности о текущей ситуации искажается и точно не приближается к истине.

Поэтому подробный комментарий Плющенко был, пожалуй, необходим. Жаль только, что в ситуации, когда взрослые борются друг с другом, под ударом оказывается ребенок. Он-то ведь ни в чем не виноват, но в медийном пространстве, благодаря всем этим бесконечным распрям, имя Елены Костылевой – безмерного таланта фигуристки – теперь прочно связано со скандалом.