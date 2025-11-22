Рейтинг@Mail.ru
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:25 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/plyuschenko--2056851725.html
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления
Евгений Плющенко в борьбе за будущее юной фигуристки Елены Костылевой решил поставить на место её маму Ирину. РИА Новости Спорт рассказывает, за что двукратный... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T21:25:00+03:00
2025-11-22T21:25:00+03:00
фигурное катание
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
скандал
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030954086_428:114:3492:1838_1920x0_80_0_0_f9623e18f0b6aabe87b5ba20befd21a1.png
/20251116/petrosyan-2055314128.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030954086_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_b57064a89a29541c9cc2a342c808cff8.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), скандал, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), скандал, Вокруг спорта

"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления

© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены КостылевойФигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены Костылевой
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя РИА Новости, Андрей Васильчин. Евгений Плющенко в борьбе за будущее юной фигуристки Елены Костылевой решил поставить на место её маму Ирину. РИА Новости Спорт рассказывает, за что двукратный олимпийский чемпион решился на крайние меры.

"Плющенко меня заблокировал"

Минувшее лето прошло под знаком диких историй с "похищениями", вызовом полиции, шквалом уничижительной критики в соцсетях от родительницы в адрес школы "Ангелы Плющенко", где тренируется 14-летняя Лена – казалось, что в какой-то момент все закончится разорванными вдрызг отношениями и очередным поиском нового наставника.
Но стороны сумели погасить пожар и каким-то образом вступить в сезон вместе. Для Лены, учитывая ее многочисленные травмы, он складывается успешно – золото одного этапа юниорского Гран-при России и серебро другого, добытые на фоне облегченной подготовки, были бы шикарным результатом для любого. Но только не для Ирины Костылевой.
© Фото : Социальные сети Елены КостылевойФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Социальные сети Елены Костылевой
Фигуристка Елена Костылева
Поэтому накануне она выдала в соцсетях очередную порцию критики. До этого, кстати, между ней и школой Плющенко в публичном пространстве царило удивительное спокойствие – мама благодарила владельцев академии Плющенко и его супругу Яну Рудковскую и в целом была, как казалось, всем довольна. Но трубу все-таки прорвало.
"Причины падений Лены – отсутствие работы над прыжками в связках и отсутствие прокатов программ вообще, - написала Ирина. - На двух тридцатиминутных тренировках, которые я видела в Омске, Лена в четверг не прыгнула ни одного квад-тулупа и квад-сальхова. Она даже не разминала их.
У нее три тренера за бортиком. Да, Лена и на тренировках уже два месяца прыгает без тулупа. Мой муж иногда смотрит тренировки Лены и тоже в шоке от этого. Но мы не вмешиваемся в тренировочный процесс. Год назад я спросила у Плющенко: почему шесть месяцев в вашей школе вы не разрешаете Лене на третьем часе тренировки вместе с [Екатериной] Митрофановой прокатывать программы и работать над программами с тройными прыжками? И это дошло до скандала. После вопроса, на который у Плющенко не было ответа, он меня заблокировал".

Дилетантские "5 копеек"

Обычно подобные выпады от родительницы проходили в одностороннем порядке. Сторона Плющенко, если и отвечала, то робко и без подробностей. Но в итоге тренер не выдержал и выдал мощную аналитику в своих соцсетях:
«
"Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске - просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме. Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она "говно" и "толстожопая", и ничего у нее не получится! Я не раз запрещал это делать "Сказкам Венского Леса", но безрезультатно, а также запретил учить тренеров как тренировать, вставлять свои дилетантские "5 копеек" везде и всегда. Поэтому "Сказки Венского леса" (вероятно, кодовое обозначение Ирины Костылевой - прим. РИА Новости) у меня в блоке".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Также Плющенко сообщил, что у Елены "постоянно отбирают телефон", чтобы она не общалась с тренерским штабом. Поэтому он решил подарить ей новый – собственный:
«
"Предупреждаю не первый, но в последний раз! Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом. Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет, она не игрушка, не робот! Паника из-за 2 места на Гран-при, зная, в какой ребенок травме — это, как минимум, странная реакция, тем более зная, что стоит за 1 местом в Москве и за 2 местом в Омске. Тем более давая направо и налево всем СМИ интервью о травме Лены".
В этой ситуации остается невыясненным, пожалуй, лишь один вопрос – а стоит ли в принципе выносить эту историю в публичное пространство? Однако в этой игре участвуют две стороны, и единоличный режим тишины не решает проблему. Так уж вышло, что мама фигуристки избрала тактику тотального освещения всего, что происходит с юной спортсменкой, из-за чего мнение общественности о текущей ситуации искажается и точно не приближается к истине.
Поэтому подробный комментарий Плющенко был, пожалуй, необходим. Жаль только, что в ситуации, когда взрослые борются друг с другом, под ударом оказывается ребенок. Он-то ведь ни в чем не виноват, но в медийном пространстве, благодаря всем этим бесконечным распрям, имя Елены Костылевой – безмерного таланта фигуристки – теперь прочно связано со скандалом.
И для того, чтобы избавиться от этой пагубной ассоциации, должно пройти очень много времени.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Петросян разгромила всех на Гран-при: но что мучает нашу чемпионку?
16 ноября, 17:00
 
Фигурное катаниеСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)скандалВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала