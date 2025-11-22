Рейтинг@Mail.ru
Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:47 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/petrosyan-2056830079.html
Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске
Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске
Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представит произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России в Омске,... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T18:47:00+03:00
2025-11-22T18:47:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_9de721afb54d1183d51dacb541ed9837.jpg
/20251121/gorshkov-2056565184.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_32:0:2420:1791_1920x0_80_0_0_30fccede8c729840daff339d67e9ab32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске

Петросян покажет произвольную программу вне конкурса на этапе Гран-при в Омске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представит произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России в Омске, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Женщины в рамках турнира представят произвольные программы 23 ноября.
В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала