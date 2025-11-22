Петросян выступит с произвольной программой вне конкурса в Омске

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представит произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России в Омске, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).